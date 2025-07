Roma, i tifosi attaccano giocatori e Friekdin con uno striscione: "Fuori dai cogl****"

Continua senza sosta la contestazione dei tifosi della Roma. Ieri sera fuori dal centro sportivo di Trigoria è stato affisso un nuovo striscione che attacca i giocatori e la dirigenza: “Società di pagliacci, squadra di pipponi, preparate le valigie… fuori dai cogl****”. Un messaggio che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Ormai lo strappo con la tifoseria è noto. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi la Curva Sud con una serie di contestazioni ha fatto capire il malcontento. Ma non ci sono gli scarsi risultati della squadra a far alzare le polemiche contro i Friedkin. Lo zoccolo duro della tifoseria giallorossa ha criticato anche alcune scelte di marketing (come la felpa con un colore simile al celeste della Lazio) e il mancato reinserimento del vecchio stemma.

IL CONFRONTO A TERMINI – Dopo la disfatta a Firenze un gruppetto di ultras ha aspettato la squadra alla Stazione Termini. I tifosi sono riusciti ad ottenere un confronto con Lorenzo Pellegrini. Poi si sono aggiunti anche Mancini, Dybala, Cristante e Paredes. Tanti cori e parole dure nei loro confronti. E la situazione non migliora. Questa sera non ci sarà il sold out. Sono previsti circa 60.000 tifosi ma sarà un clima surreale. Con tanti fischi e qualche striscione contro la squadra.