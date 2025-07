Roma, idea Fabregas per il dopo Ranieri: ma c’è da sciogliere un nodo con il Como

“A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta. Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell'elitè del calcio italiano ed europeo”. Parlava così Claudio Ranieri lo scorso 17 gennaio. Parole forti e inconfondibili che non sembrano lasciare scampo a un cambio di rotta, anche al netto dei risultati. In casa giallorossa si sta, quindi, cercando un degno sostituto, a cui affidare il nuovo progetto della Roma.



Tra i nomi che sta prendendo in considerazione la dirigenza del club della Capitale, c’è anche un profilo che, alla sua prima da allenatore in Serie A, sta brillando con il Como. Stiamo parlando di Cesc Fabregas, tecnico che Ranieri riterrebbe il suo successore ideale. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona sembra, quindi, il nome in pole position per prendere il trono, oggi, occupato dal tecnico romano.





LA SITUAZIONE - In casa Como, però, c'è sciogliere un nodo burocratico. Fabregas, infatti, nel momento del suo arrivo a Como, ha anche acquistato una quota del club lariano. Questa la conferma del ceo della società Dennis Wise, durante una conferenza stampa: "Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte della società per più tempo. Sì, diventerà azionista della società. Ha voluto entrare nella società, è venuto qui anche per questo". Ecco che, quindi, bisogna capire se il tecnico spagnolo aprirà alla possibilità di lasciare il club, considerando il suo ruolo all'interno della società.