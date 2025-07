Roma in pole per il 2009 Arena ma l'affare non è chiuso: il Pescara parla anche con Napoli, Milan e Como

Sull'attaccante paragonato da molti al primo Vieri, i giallorossi provano a bruciare la concorrenza. C'è un'offerta anche dall'estero

Sognando la Serie A e la Nazionale azzurra. Antonio Arena (nella foto di Massimo Mucciante, Pescara Calcio), il primo classe 2009 ad aver segnato tra i professionisti nel marzo scorso con il suo Pescara nella gara casalinga contro la Lucchese, sta diventando sempre più un uomo mercato. Ragazzino, anzi, perché parliamo pur sempre di un sedicenne. Il suo sogno parte da dall’altra parte del mondo, nato e cresciuto a Sydney in una famiglia di origine italiana. Il gioiellino del club abruzzese ha già partecipato agli Europei Under 17 con l’Italia di mister Massimiliano Favo.

ROMA IN POLE - La Roma è avanti nella corsa ad Arena grazie al blitz dei giorni scorsi del neo direttore Ricky Massara, uno che ha scritto pagine indimenticabili nel club biancoazzurro e ha ancora buoni amici nella cittadina abruzzese. Una bozza d'intesa c'è sui nomi: in caso di fumata bianca al Pescara andrebbe il 19enne difensore centrale Matteo Plaia, che lo scorso anno ha giocato in prestito in C col Perugia. Si è parlato anche del 2005 Leonardo Graziani (centrocampista offensivo originario dell’Aquila) che nell’ultima stagione ha segnato 14 gol con la Primavera della Roma, come riporta Rete 8. Manca, però, l'accordo totale sulle cifre.

CONCORRENZA - La Roma ha messo il pallone sul dischetto e deve solo realizzare questo calcio di rigore prima che la concorrenza diventi una minaccia seria. Arena ha ricevuto relazioni molto positive dagli scout di Milan e Feyenoord, il Napoli lo prenderebbe subito per girarlo in prestito al Bari e anche il Como ha preso informazioni approfondite. Daniele Sebastiani, patron del Pescara, dal canto suo non ha fretta e attende la migliore proposta possibile partendo da una valutazione di 2 milioni euro.