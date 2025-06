Roma, infortunio per Hummels contro l'Atalanta: cosa si è fatto, le prime sensazioni

Altro episodio sfortunato per Mats Hummels. Il difensore della Roma si è infortunato al minuto 73’ della gara tra i giallorossi e l’Atalanta. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare per il tedesco che, dopo un intervento difensivo per fermare Kossounou, proiettato in attacco, è entrato in tackle ma, dopo pochi istanti, si è accasciato.

Al suo posto è entrato El Shaarawy. Per Hummels finisce così una gara ben disputata: uno dei più brillanti dei suoi, l’ex Borussia Dortmund è parso rinfrancato dal gol trovato contro il Tottenham e ha convinto nei minuti che ha giocato. Nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti del caso per appurare la natura dello stop. All’uscita dal campo, il giocatore è parso sconsolato e ha mimato l’infortunio che ha dovuto patire.