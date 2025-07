Dopo la serata agrodolce di Europa League, in cui la Roma non è riuscita ad andare oltre l’1-1 casalingo contro l’Athletic Bilbao, nella prima giornata della seconda competizione europea per club; i giallorossi si preparano a rituffarsi nel campionato, dopo il convincente successo contro l’Udinese (3-0), in quella che era la prima panchina di Ivan Juric sulla panchina capitolina. Ad attendere Dovbyk – in grande spolvero, con tre gol nelle ultime tre partite giocate – e compagni ci sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco, squadra rivitalizzata dopo aver conquistato i primi tre punti della propria stagione, con il 2-0 sul Genoa firmato Busio e Pohjanpalo.

TOCCA A HUMMELS - Contro i lagunari ci potrebbero essere diversi cambi nell’XI titolare schierato da Juric, soprattutto in difesa: infatti il tecnico croato si prepara a lanciare dal primo minuto Mats Hummels. L’esperto difensore tedesco, campione del mondo nel 2014 in Brasile, arrivato nella capitale a fine mercato da svincolato, è pronto a fare l’esordio con i suoi nuovi colori; sembra infatti che il neo-allenatore giallorosso potrebbe preferirlo ad Hermoso, utilizzato per 90 minuti nella gara contro i baschi e non perfetto sul gol dell'1-1 di Aitor Paredes.

BALLOTTAGGIO - Quella al centro della difesa però potrebbe non essere l’unica modifica della retroguardia, con il laterale saudita Saud Abdulhamid che scalpita per una chance dal primo minuto, dopo aver preso il posto dell’infortunato Celik contro l’Athletic, che sarà out contro i veneti a causa di un affaticamento all’adduttore destro. Juric dovrà scegliere se optare per l’ex Al Hilal o se adattare El Shaarawy a destra, dopo la grande prova – con assist annesso – sfoderata dal numero 92 proprio contro l’Udinese.