Roma-Juventus formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Roma va a caccia dell'ottava vittoria di fila in Serie A che le permetterebbe di agganciare proprio la Juventus in classifica. La settimana scorsa i giallorossi hanno superato per 1-0 il Lecce, con lo stesso risultato la squadra di Tudor ha battuto il Genoa. La Juve cerca continuità dopo l'esonero di Motta, arrivato a seguito della sconfitta di Firenze. Lo stadio Olimpico sarà sold out. Roma e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato; l'ultima volta in cui le due squadre hanno registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 1983 e marzo 1985 (quattro in quel caso). Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 all'andata dello scorso 1° settembre, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali di Serie A per la prima volta dal 2000/01.

Partita: Roma-Juventus

Data: domenica 6 aprile

Orario: 20.45

Canale Tv: Dazn

Streaming: Dazn

ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS: Roma-Juventus è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in tv sia scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore che, per i clienti sia di DAZN che di Sky, attivando ZONA DAZN e scegliendo DAZN 1 al canale numero 214 di Sky. La gara dell'Olimpico sarà visibile sia tramite abbonamento che gratis per chi non è cliente DAZN: è infatti l'ultima partita scelta dalla piattaforma tra quelle visibili in modalità freemium

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING: Roma-Juventus è visibile su DAZN in streaming, dunque o accedendo al sito ufficiale oppure scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile, ovvero un computer, un cellulare, un tablet. Anche in questo caso il posticipo sarà visibile sia dai clienti DAZN tramite abbonamento, sia da chi non è abbonato alla piattaforma.

Telecronista e seconda voce: la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato a Dario Marcolin.