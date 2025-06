Roma, Karsdorp condannato dall’Olimpico: i tifosi lo ricoprono di fischi dopo l'errore col Bayer

Serata da incubo per l'esterno della Roma Rick Karsdorp, autore dell'errore decisivo che ha consentito al Bayer Leverkusen di passare in vantaggio grazie a Wirtz, nel match di andata della semifinale di Europa League all’Olimpico: al 62', momento del cambio con Angelino, la brutta prestazione dell'olandese è stata certificata quando dagli spalti è piovuta una bordata di fischi tremenda per lui. Il numero 2 è uscito a testa bassa, sconsolato, consapevole della pesantezza del proprio sbaglio.