Roma, l'ultima idea per la difesa è Mavropanos del West Ham

I giallorossi sono interessati a Mavropanos, centrale greco di proprietà del West Ham. Può essere lui il rinforzo per la difesa di Gasperini

La Roma continua nella sua ricerca di un difensore per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini. L'ultimo nome sulla lista dei giallorossi è quello di Kostantinos Mavropanos, centrale classe 1997 di proprietà del West Ham.

Secondo Gianluca Di Marzio, i giallorossi starebbero lavorando alla pista che porta al difensore greco che, in carriera, ha giocato anche con Arsenal e Stoccarda. In questa stagione ha giocato 33 partite in Premier League, di cui 21 da titolare, senza mai trovare la via del goal.

Il valore del calciatore dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro, con la Roma che starebbe valutando la possibilità di intavolare una trattativa con gli inglesi per dare Gasperini il centrale di cui ha bisogno.