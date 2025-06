Roma, la decisione su Dybala verso il Tottenham. Ranieri recupera Saelemaekers

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri riceve buone notizie dagli ultimi allenamenti in quel di Trigoria, in vista della delicata sfida contro il Tottenham. L'allenatore giallorosso può contare, infatti, sui recuperi di Paulo Dybala e Alexis Saelemaekers per la partita di Europa League, in programma giovedì a Londra, a partire dalle ore 21.

Il numero 21 argentino era già stato convocato per la trasferta di campionato a Napoli (sfida persa dalla Roma per 1-0, firmato dall’ex Lukaku), pur non essendo nelle migliori condizioni fisiche per essere a disposizione dei propri compagni di squadra. Ranieri, infatti, non aveva voluto rischiarlo e lo aveva gettato nella mischia solo a due minuti dal termine.

Dopo aver svolto gli ultimi allenamenti in gruppo, è pronto a dare il suo contributo per uscire dalla crisi, a partire dal match di coppa. Inoltre, ritorna tra i convocati anche il belga ex Milan, assente da quando si era infortunato lo scorso 15 settembre (si era procurato la frattura del malleolo mediale). Due recuperi importanti per la Roma.

Di seguito, tutta la lista dei convocati da parte di Claudio Ranieri.