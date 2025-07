Roma, la verità su Ancelotti. Ghisolfi alimenta il sogno: "Arriverà un allenatore top"

La Roma esce vittoriosa dalla delicata sfida contro il Verona (1-0 firmato dal goal di Eldor Shomurodov) e si porta a -2 da quell'obiettivo che, al termine del 2024, sembrava impossibile raggiungere: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una Roma imbattuta in questo 2025 strepitoso e guidata da un condottiero come Claudio Ranieri che, però, non sarà sulla panchina giallorossa la prossima stagione.

DEADLINE FISSATA - Florent Ghisolfi ieri è tornato a parlare del nuovo allenatore: “Quando avremo novità le comunicheremo. Mancano 2 o 3 settimane”. Fissa una deadline il direttore sportivo francese che coincide quasi con la fine del campionato. La lista è stata consegnata ai Friedkin che dovranno scegliere il mister per la prossima stagione. Il sogno di tutti i tifosi resta Carlo Ancelotti che è pronto a salutare il Real Madrid. “Del mio futuro parleremo a fine stagione”, ha detto ieri in conferenza stampa ma i ‘Blancos’ sono pronti a voltare pagina. Ghisolfi fuori lo stadio ha detto ai tifosi che arriverà un allenatore top (parole riportate da RomaNews). A oggi non si registrano contatti tra le parti, ma occhio alle sorprese dei Friedkin. Uno dei preferiti di Ryan è Massimiliano Allegri che è ancora senza squadra.

PIOLI E SARRI – Ancelotti resta il sogno che però si scontra con la realtà: dovrebbe accettare un mercato segnato dai paletti del FairPlay finanziario. Un altro mondo rispetto al Real Madrid. Sul taccuino restano sempre i nomi di Pioli e Sarri. Il primo piace alla proprietà e anche a Ranieri, ma deve prima liberarsi dall’Al Nassr. Negli ultimi giorni sono tornati a circolare anche i nomi di Montella e Farioli. L’allenatore dell’Ajax è il preferito di Ghisolfi.

PISTA ESTERA - Smentiti dalla società i contatti con Vieira, l’unico allenatore straniero che resta in corsa per la panchina giallorossa è Terzic. L’ex Borussia Dortmund è stato già cercato dopo l’esonero di De Rossi e anche dopo quello di Juric.