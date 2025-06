Roma-Atalanta, le pagelle di CM: Hummels professore, Dovbyk sprecone. Zaniolo polemico

Roma-Atalanta 0-2: le pagelle

ROMA

Svilar 6 – Retegui scalda i guantoni dopo mezz’ora ma come al solito non si far soprendere. Sfortunato sul gol dell’Atalanta.

Mancini 5,5 – Lookman è tra i clienti più scomodi della Serie A e lo tiene a bada nel primo tempo. Nella ripresa sfiora il pari, poi sbaglia su Zaniolo per lo 0-2.

Hummels 6.5 – Con Juric non giocava mai, mentre con Sir Claudio è un’altra storia. Seconda da titolare per tenere a bada il fortissimo attacco della Dea. Nel primo tempo salva un gol con un anticipo provvidenziale su Retegui. Il professore della difesa è tornato. Poi va fuori per un problemino fisico (dal 73’ El Shaarawy:

Ndicka 6.5 – È sempre tra i più attenti in difesa e nei primi minuti è decisivo con una chiusura in area. Sbaglia poco anche nella ripresa

Celik 5,5 – Spinge poco in attacco ed è sfortunato nella deviazione sul tiro di De Roon. Una stagione che non riesce a decollare. (dal 71’ Saelemaekers 6: non riesce ad essere decisivo come a Londra)

Koné 6.5– È il motorino della Roma e sfiora anche il gol nel primo tempo. Lotta per tutto il campo ed è sempre tra le note liete di un inizio di stagione disastroso.

Cristante 6 – Dopo la panchina di Londra torna titolare in mezzo al campo. Sbaglia poco. Spera possa essere una rinascita anche per lui (dal 82’ Zalewski SV)

Paredes 6.5 - È tornato in forma e si fa subito notare con un gran destro dalla distanza. Nel primo tempo è tra i migliori per passaggi riusciti. Finalmente torna protagonista

Angeliño 6 – Sulla sinistra va spesso in difficoltà con Bellanova. Nel primo tempo subisce anche un’imbucata di Kossounou. Forse ha bisogno di un po’ di riposo.

Dybala 6 – La classe, come al solito, non si discute e delizia il pubblico con belle giocate. Parte al fianco di Dovbyk ma gira per tutto il campo per creare azioni importanti. Prende tanti calci, ma la gioia personale non arriva (dal 82’ Soulé SV)

Dovbyk 5 – Più nel vivo del gioco dai primi minuti rispetto a Londra. Fa a sportellate con i difensori e reclama un rigore per un contatto dubbio in area con Kolasinac. Pronti e via nel secondo tempo sbaglia un gol clamoroso davanti a Carnesecchi. Serve qualcosa di più (dal 62’ Shomurodov 6: torna dopo l’infortunio. Ci prova ma non incide abbastanza)

Allenatore: Ranieri 6 – L’Olimpico lo celebra per il suo ritorno e ringrazia. La squadra è ben messa in campo col 3-5-2, ma paga a caro prezzo la poca precisione di Dovbyk.

ATALANTA

Carnesecchi 6 – Risponde presente fin dai primi minuti con una bella parata su Paredes. Poi si salva su Dovbyk che sbaglia a tu per tu.

Kossounou 6,5 – Senza sbavature dietro e bravo anche quando si tratta di attaccare. Da una sua cavalcata nasce una chance per Retegui (dal 83’ Djimsiti SV)

Hien 7 – Fa a sportellate tutta la partita con Dovbyk e spesso e volentieri ha la meglio. Anche nella ripresa è un vero e proprio muro.

Kolasinac 6- Imposta e guida la difesa. Preciso negli interventi e sbaglia poco

Bellanova 6,5 – Parte a rilento ma cresce col passare dei minuti. È la vera spina nel fianco della per la difesa giallorossa.

De Roon 7 – Gioca una buona partita ed è anche fortunato nel gol che porta in vantaggio la Dea

Ederson 6,5 – Sbaglia il pallone che poteva chiudere ancora prima la partita, ma per il resto è tra i migliori in campo come sempre. Corsa e tanta intesità in mezzo al campo.

Ruggeri 6 – È il solito motorino. Sbaglia tenendo in gioco Dovbyk, poi l’ucraino si divora il gol (dal 54’ Cuadrado 6,5: entra ed è decisivo con l’assist per Zaniolo)

De Ketelaere 6 – Difficile far meglio della magica serata di Champions. La difesa della Roma gli lascia poco spazio (dal 64’ Zaniolo 7: entra tra i fischi e trova lo 0-2. Poi l’esultanza polemica e l’Olimpico intona dei cori contro di lui)

Lookman 6 – Non è devastante come al solito, ma rappresenta sempre un problema per la difesa giallorossa. (dal 64’ Brescianini 6: tanta voglia di far bene)

Retegui 5,5 – Lotta come un leone ma Hummels nel primo tempo lo marca bene salvando un gol già fatto. Non è decisivo come al solito(dal 54’ Samardzic 6: entra al posto di uno spento Retegui )

Allenatore: Gasperini 6 – Atalanta meno brillante del solito ma concreta. In tribuna è una furia nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri concedono poco. Ottava vittoria di fila in campionato

