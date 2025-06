Roma, lo Zenit fa sul serio per Abraham: le cifre

Tammy Abraham è tornato alla Roma dopo la stagione in prestito secco al Milan: l'attaccante inglese non rientra nei piani della società giallorossa e del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, perciò sarà nuovamente messo sul mercato.

Sky Sport riferisce che su di lui si sta muovendo con decisione lo Zenit di San Pietroburgo: i russi offrono alla Roma 20 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore ex Chelsea è pronto uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti.

Il 2024/25 di Abraham in rossonero parla di 45 presenze, 10 reti e 7 assist in tutte le competizioni, contribuendo non da prima scelta alla vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio (rete in finale contro l'Inter) e al raggiungimento della finale di Coppa Italia (con goal ancora ai nerazzurri nella semifinale di andata), poi persa contro il Bologna.