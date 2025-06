Roma, Mancini: "Gasperini ha fatto qualcosa di unico. Nazionale? Nessun problema con Spalletti"

Gianluca Mancini ha parlato in occasione del Memorial "Matti di Te", in ricordo di Mattia Giani. Il difensore della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

NAZIONALE - La Nazionale è qualcosa di unico per tutti, da chi la gioca a chi la guarda. È stata una brutta serata, mi dispiace per chi era lì. Il gruppo è forte, una partita andata male speriamo che non complichi la corsa per il Mondiale. Speriamo di fare bene nelle prossime partite".

CONVOCAZIONE - "In Nazionale se vieni chiamato devi prendere di corsa il treno, l’allenatore avrà fatto le sue considerazioni. Ognuno fa il suo massimo, poi ci sono gli allenatori che fanno le scelte. Con Spalletti non c’è mai stato niente, per avermi fatto giocare anche una partita anche se brutta contro la Svizzera".

GASPERINI - "È forte, in tutti questi anni ha dimostrato il suo valore, ha fatto qualcosa di unico. Con lui la prima esperienza in A, gli sono sempre grato perché mi ha dato la possibilità di diventare giocatore e sono felice di ritrovarmelo a distanza di anni. Sappiamo bene quale sia il suo calcio, di intensità e giocare negli spazi. Siamo pronti per far sì che dal ritiro si costruisca qualcosa per la stagione. Ha allenato grandissimi giocatori, nella Roma ci sono tantissimi calciatori forti. Tutta la squadra alza il livello, è forte. Curioso e felice di lavorare con lui".

CHAMPIONS - "Dev'essere un obiettivo, ma non a chiacchiere a fatti. Mister Ranieri ha fatto un qualcosa di unico e per noi sapere che è rimasto in società ci fa star tranquilli. Speriamo che tutte le cose vadano per il meglio".