Roma-Marsiglia: si lavora allo scambio Ndicka-Kone

La corsa contro il tempo in casa Roma, con l'obiettivo di evitare le possibili sanzioni da parte della Uefa per la violazione degli accordi del Settlement Agreement per il Fair Play Finanziario, ha acceso uno asse di mercato importantissimo che porta alla Francia e alla Ligue 1, campionato che il direttore sportivo Frederic Massara conosce bene, e più in particolare in quella Marsiglia del grande ex-Mehdi Benatia direttore sportivo dell'OM. Fra due club, entrambi alle prese con una situazione finanziaria non di semplice gestione, si sta sviluppando secondo Sky Sportl'idea di chiudere in tempi brevi uno scambio, o meglio una doppia operazione intrecciata.

PLUSVALENZA NDICKA - La Roma ha aperto clamorosamente in questi giorni alla possibile uscita di Evan Ndicka, uno dei migliori difensori dell'ultima Serie A, l'unico in rosa ad aver completato tutte le partite senza saltare un minuto e che, soprattutto, arrivò in giallorosso a parametro zero nell'estate 2023. Cedendolo oggi a qualunque cifra, infatti, il centrale franco-ivoriano porterebbe nelle casse del club una plusvalenza assicurata e, data la necessita di ottenere almeno 15 milioni entro il 30 giugno, l'ex-Eintracht Francoforte da solo consentirebbe di sistemare il discorso con la Uefa.

KONE VERSO LA ROMA - La strada inversa, da Marsiglia verso Trigoria, la farebbe invece Ismael Kenneth Jordan Koné, centrocampista centrale e nazionale canadese di origini ivoriane classe 2002 che quest'anno è stato portato al Rennes in prestito con diritto di riscatto dall'OM proprio da Massara che all'epoca ricopriva il ruolo di ds dei rossoneri. A differenza di Ndicka, Konéfu pagato dal club oggi allenato da De Zerbi circa 12 milioni per prelevarlo dal Watford e servirà quindi una valutazione importante del cartellino per poter segnare una plusvalenza in favore del club francese.

