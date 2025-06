Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O'Riley: tutti i nomi

Il Massara ter è iniziato. L’ex ds del Milan ha deciso di ripartire da Trigoria che lo aveva accolto per la prima volta nel 2011. Dopo la sfortunata esperienza in Francia, torna in Italia per prendere il posto di Ghisolfi (promesso sposo del Sunderland). Entro il 30 giugno dovrà formalizzare almeno un’altra cessione per rispettare i paletti del Financial Fair Play. Poi penserà al mercato in entrata. Gasperini ha chiesto almeno 4 acquisti. Ecco i possibili acquisti

DIFESA – L’obiettivo numero uno in difesa è Lucumì. La Roma ha intensificato i contatti col Bologna che però non abbassa le pretese e chiede i 28 milioni di euro della clausola che però ha una data di scadenza: 10 luglio. Nei giorni successivi partirà l’assalto dei giallorossi con i rossoblù che dovranno inevitabilmente abbassare il prezzo. Il colombiano, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026. Su di lui anche il Bournemouth di Tiago Pinto che va a caccia di un sostituto di Huijsen. L’alternativa è Cresswell del Tolosa. Massara ha un filo diretto con la Francia ma c’è la concorrenza del Como. In caso di partenza di Angeliño il nome per la sinistra è quello di De Cuyper. La Roma tramite intermediari ha chiesto informazioni, ma la prima offerta al Brugge non è stata ancora consegnata. A destra piace Wesley del Flamengo.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Paredes andrà via e la Roma dovrà rinforzarsi anche in mezzo al campo. Fari puntati su O’Riley del Brighton. Il giocatore piace a Gasperini da diversi anni, ma su di lui c’è anche il Napoli. L’ex Celtic viene valutato circa 30 milioni di euro. Mini rivoluzione anche in avanti: Dovbyk probabilmente resterà mentre Abraham e Shomurodov verranno accompagni all’uscita. Torna di moda Kalimuendo, ma al momento è una semplice suggestione. In cima alla lista delle preferenze c’è Krstovic. Per la trequarti occhi su Anjorin, Paixao e Ezzalzouli.