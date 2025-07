Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic

Grandi manovre in casa Roma per l'attacco: tra Mikautadze e Krstovic, Massara è al lavoro per regalare rinforzi a Gasperini

La Roma è pronta ad una rivoluzione in attacco. Ieri è arrivata l’ufficialità della cessione di Tammy Abraham al Besiktas, mentre oggi è attesa la fumata bianca per l’addio di Shomurodov. L’Istanbul Basaksehir. Operazione in prestito con obbligo di riscatto che porterà nella casse dei giallorossi circa 6 milioni di euro. Resta il solo Dovbyk che non ha ricevuto offerte e sarà valutato da Gasperini. Massara proverà a chiudere un colpo in avanti prima del 13 luglio, data del raduno.

MIKAUTADZE E KRSTOVIC - La Roma va a caccia di rinforzi anche in attacco. I nomi caldi sono due: Mikautadze e Krstovic. Il primo è in uscita dal Lione che è retrocesso in Ligue 2 a causa dei debiti e il club ha già avviato i primi contatti con l’entourage del georgiano. Massara lo segue dai tempi del Metz e voleva portarlo al Milan qualche anno fa. La richiesta è di 25 milioni di euro, ma i giallorossi vogliono ottenere uno sconto. Su di lui ci sono anche Sunderland e Eintracht Francoforte.



L’alternativa è il centravanti del Lecce. La trattativa tra i pugliesi e il Leeds si è interrotta e Nikola resta sul mercato. Viene valutato circa 25 milioni di euro e ieri ha lanciato un indizio di mercato. Nela Krstovic – sorella e personal trainer del giocatore – ha pubblicato sui social un video che raffigura il fratello mentre si allena con la maglia della Roma regalata da Mile Svilar. La storia è stata eliminata poco dopo. Una coincidenza per il momento, ma l’interessamento dei giallorossi è concreto. Gasp lo segue dall’anno scorso e lo aveva indicato a Ghisolfi prima dell’addio arrivato a metà giugno. Il classe 2000 ha detto ‘no’ al Leeds perché vorrebbe rimanere in Italia.