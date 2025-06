Roma-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si è fermata a 19 risultati utili la striscia di partite senza perdere della Roma, ma i giallorossi vogliono ripartire subito contro il Milan allo stadio Olimpico in quella che sarà l’ultima panchina in casa di Claudio Ranieri. Il Milan, invece, arriva al big match con il morale a terra dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia proprio all’Olimpico di mercoledì. I rossoneri vogliono provare a raggiungere l’Europa, la Roma crede ancora nella Champions League.

ROMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Roma-Milan

: Roma-Milan Data : domenica 18 maggio

: domenica 18 maggio Orario : 20.45

: 20.45 Canale Tv: Dazn

Tv: Dazn Streaming: Dazn

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulè, Shomurodov. All. Ranieri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceicao.

ULTIME DAI CAMPI: Ranieri oltre a Dybala, perde anche Lorenzo Pellegrini operato in Finlandia per la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. Dovbyk assente per un fastidio muscolare, il resto del gruppo è a disposizione. Coincecao deve fare a meno di Bondo, Chukwueze, alle prese con un'infammazione al pube, e Walker per febbre. Assente anche Theo Hernandez per una forte contusione alla coscia subita nella finale con il Bologna. Al suo posto Musah, con Jimenez che dovrebbe a sinistra.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN: la partita tra Roma e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

ROMA-MILAN IN DIRETTA STREAMING: per vedere Roma-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE: la telecronaca del match sarà a cura di Edoardo Testoni, commento di Emanuele Giaccherini.