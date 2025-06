Roma-Milan, le pagelle di CM: Ranieri da 10. Follia Gimenez. Maignan e Tomori, errori gravi

Roma-Milan 3-1

ROMA

Svilar 6,5: Salva su Jimenez, ma non può nulla sulla ribattuta di Joao Felix. Nel finale nega il gol a Leao con un miracolo

Celik 6: Troppo molle nel contrasto con Jimenez e lo spagnolo arriva con facilità al tiro, poi Felix non sbaglia a porta vuota. Nel secondo tempo migliora

Mancini 7,5: Quando vede il Milan diventa un diavolo. Dopo i due gol dell’anno scorso in Europa League regala il vantaggio ai giallorossi. Poi provoca l’espulsione di Gimenez. Un guerriero in difesa e sbaglia pochissimo

Ndicka 6: Solito muro giallorosso e resta in campo per altri 90 minuti. È l’unico giocatore di movimento dei giallorossi a non esser mai stato sostituito

Saelemaekers 6: Torna dopo tre partite nelle quali era partito dalla panchina. Nel primo tempo va vicino al gol ma il suo tiro non spaventa Maignan (dall’84’ Baldanzi sv)

Cristante 6,5: Un po’ in difficoltà rispetto alle ultime uscite soprattutto a causa di un Loftus Cheek che domina in mezzo al campo. Poi trova un gran gol nel finale.Â

Koné 7: Praticamente ovunque in mezzo al campo. Un’altra gara da incorniciare

Paredes 7: Torna titolare a sorpresa dopo esser partito fuori nelle precedenti 4 gare. Si vede poco ad inizio gara poi pian piano cresce. Nella ripresa fa esplodere l’Olimpico con un bel gol su punizione (dal 78’ Gourna-Douath 6: lotta come un gladiatore)

Angeliño 6: Spinge tanto, ma la freschezza non è quella di qualche mese fa. Sbaglia qualche cross di troppo ma è perfetto in fase difensiva. Â

Soulé 6,5: Parte bene mettendo in difficoltà Jimenez ed è sempre una spina nel fianco. Tiene in gioco lo spagnolo in occasione del gol dell’1-1. Nel secondo tempo regala altri colpi di classe (dal 78’ Rensch SV)

Shomurodov 6: Parte male ma cresce nella ripresa (dall’84’ El Shaarawy 6: sfiora il gol)

All. Ranieri 10: Un’altra serata meravigliosa e l’Olimpico lo elogia. La Roma può ancora sperare nella Champions e il merito è solo il suo.

MILAN

Maignan 5: serata da dimenticare per il portiere francese che incassa tre gol e ha grandi responsabilità su quello del 2-1 di Paredes che lo sorprende da distanza siderale.Â

Tomori 5: lascia Mancini tutto solo e indisturbati di colpire dopo tre minuti per il vantaggio della Roma. Mezzo voto in più per la diagonale a campo aperto su Shomurodov.Â

Gabbia 5: naufraga con i compagni di reparto. Lento e impacciato, non riesce a guidare la squadra nonostante l’impegno massimale.   (Dall’84' Sottil sv)

Pavlovic 5,5: il meno peggio dei tre difensori centrali ma non fornisce una prestazione all’altezza. Indisciplinato  dal punto di vista tattico.Â

Musah 5,5: tanta corsa lungo la sua corsia di competenza ma per un minimo di qualità bisogna attendere giorni migliori.

Loftus-Cheek 5,5: buona la percentuale dei duelli vinti per il centrocampista inglese ma nel complesso non si vede quasi mai in fase di costruzione dell’azione. Mancano le accelerazioni che fanno parte del suo repertorio. (Dal 66’ Fofana 6: buone idee e un minimo di geometrie, entra bene in campo)

Reijnders 5,5: chiude la stagione in debito di ossigeno dopo aver spinto tanto, a volte predicando nel deserto.Â

Jimenez 6: sempre tarantolato, determina il gol dell’illusione rossonera. Uno dei pochi dai quali si può ripartire nella prossima stagione.   (Dal 66’ Jovic 5,5; tocca pochissimi palloni)

Pulisic 6: cuore e muscoli non bastano se la squadra non segue il suo esempio. Ultimo ad ammainare la bandiera rossonera.   (Dal 90’ Terracciano sv)

Joao Felix 6: due gol nella sua esperienza italiana, due gol alla Roma. Mostra qualche spunto interessante ma ormai è troppo tardi.  (Dal 66’ Leao 5: entra in campo con la testa alle vacanze)

Gimenez 4: follia dopo appena 23 minuti di gioco: gomitata a Mancini e cartellino rosso. Incommentabile.

All. Sergio Conceicao 5: chiude la sua esperienza in rossonero come peggio non poteva. Scelte cervellotiche, nervosismo e un Milan fuori da tutto.