Il Milan è fuori dall'Europa: la Roma vince 3-1 e tiene viva la corsa Champions. Espulsi Gimenez e Conceicao

La Roma tiene viva la corsa Champions League, il Milan dice definitivamente addio all'Europa. I giallorossi battono 3-1 i rossoneri all'Olimpico nella 37esima giornata di Serie A, grazie ai goal di Mancini, Paredes e Cristante, di Joao Felix il momentaneo pareggio con il Diavolo che gioca in inferiorità numerica per 70 minuti a causa dell'espulsione di Santiago Gimenez per una gomitata a Mancini a palla lontana.

La Roma di Claudio Ranieri, all'ultima da allenatore all'Olimpico, sale a quota 66 punti e resta in scia alla Juventus quarta, il Milan di Sergio Conceicao (espulso nel finale) resta invece fermo a 60 punti, nono, scavalcato dalla Fiorentina e definitivamente fuori dalla corsa per un posto nelle prossime competizioni internazionali.

IL TABELLINO

Roma-Milan 3-1

MARCATORI: 3' Mancini (R), 39' Joao Felix (M), 58' Paredes (R), 87' Cristante (R).

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Saelemaekers (84' Baldanzi), Cristante, Paredes (78' Gourna-Douath), Koné, Angeliño; Soulè (78' Rensch), Shomurodov (84' El Shaarawy). All. Ranieri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (84' Sottil), Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek (66' Jovic), Jimenez (66' Fofana); Pulisic (90' Terracciano), Joao Felix (66' Leao); Gimenez. All. Conceicao.

ARBITRO: Piccinini.

AMMONITI: Mancini (R), Cristante (R), Celik (R), Paredes (R), Jimenez (M), Tomori (M).

ESPULSI: Gimenez (M).

GOAL E AZIONI SALIENTI

87' - GOAL DELLA ROMA! La chiude Cristante: doppia parata di Maignan, il pallone arriva a Cristante che da fuori area fa 3-1.

82' - Fofana per Pulisic, ancora Svilar decisivo.

79' - Jovic imbecca Leao, Svilar salva tutto.

58' - GOAL DELLA ROMA! Paredes riporta avanti i giallorossi: punizione dalla lunga distanza sopra la barriera, il pallone si insacca nell'angolo basso sul primo palo, 2-1 all'Olimpico.

50' - Musah serve Reijnders, ma la conclusione del centrocampista olandese termina alta.

39' - GOAL DEL MILAN! Joao Felix pareggia i conti: lancio in area per Jimenez che aggancia a due passi da Svilar ma trova l'opposizione del portiere della Roma, il pallone arriva sui piedi dell'attaccante portoghese che fa 1-1.

31' - Shomurodov va di testa, para Maignan.

21' - Milan in dieci, rosso diretto a Gimenez con il VAR per una gomitata sul petto di Mancini a palla lontana.

13' - Ci prova Soulé con il mancino, conclusione a lato.

12' - Tentativo di Joao Felix respinto dalla difesa della Roma.

3' - GOAL DELLA ROMA! La sblocca Mancini: calcio d'angolo di Soulé dalla destra, il capitano della Roma anticipa Tomori e di testa fa 1-0.