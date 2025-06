Roma-Milan, la moviola: gomitata a Mancini, rosso a Gimenez con il VAR. Espulso Conceicao

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Roma-Milan, match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Rossoneri in dieci dopo poco più di 20 minuti per l'espulsione di Gimenez, gomitata sul petto di Mancini a palla lontana segnalata dal VAR Mazzoleni. Partita con scintille nel secondo tempo, paga Conceicao con l'espulsione nel finale.

ROMA-MILANh. 20.45

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Carbone - Del Giovane

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

90+4' - Espulso Conceicao per proteste.

90' - Ammonito Tomori.

62' - Ammoniti Jimenez e Paredes, il centrocampista della Roma era diffidato e salterà la prossima partita.

61' - Ammonito Celik per un fallo su Pavlovic.

45' - Giallo a Cristante per una trattenuta su Loftus-Cheek.

39' - Tutto buono sul goal di Joao Felix: Jimenez parte in posizione regolare e aggancia il pallone senza tocchi con il braccio.

25' - Mancini spende il fallo per fermare la ripartenza di Joao Felix: giallo per il difensore della Roma.

21' - MILAN IN DIECI, ESPULSO GIMENEZ! Il VAR richiama l'arbitro Piccinini per una gomitata dell'attaccante messicano sul petto di Mancini a palla lontana, dopo on field review il direttore di gara estrae il rosso diretto per il giocatore rossonero. Protestano i giocatori del Milan e il bersaglio è il VAR Mazzoleni che, in quell'occasione da AVAR, non aveva segnalato un episodio analogo tra Beukema e Gabbia in Coppa Italia.