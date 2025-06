La Roma travolge 4-0 il Monza. Ranieri è on fire e torna a -1 da un piazzamento europeo

Senza storia fin dall'inizio. La Roma si abbatte sul Monza in una gara dominata fin dall'inizio e in cui il 4-0 finale dice molto, ma forse non abbastanza, di quanto visto in campo. 23 tiri a 5 con il gol di Saelemaekers, perla rara a giro di sinistro ad aprire le danze e spezzare ogni velleità degli ospiti. Di Shomurodov, che torna al gol in Serie A dopo 10 mesi, il 2-0 mentre nella ripresa sono i gol di Angelino e Cristante a chiudere la gara. I giallorossi di Ranieri si confermano in grande forma e la rimonta verso un piazzamento Europeo vede soltanto 1 punto di distacco da Milan e Bologna che occupano il 7° posto e 2 punti dalla Fiorentina che è sesta. Preoccupante, invece, il crollo dei brianzoli di Nesta sempre più ultimi e con il Parma, prima delle salve, distante ben 9 punti.

ROMA-MONZA, IL TABELLINO

Roma-Monza 4-0

Marcatori: 10' Saelemaekers, 31' Shomurodov, 73' Angelino, 88' Cristante

Assist: 31' Soulé, 73' Cristante, 88' Dybala

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’dicka; Saelemaekers (70' Rensch), Cristante, Pisilli, Angelino (80' Salah-Eddine); Baldanzi (62' Dybala), Soule; Shomurodov (70' Paredes).

A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Kone, Celik, Nelsson, Gourna-Douath, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri

MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Lekovic, Carboni (77' Palacios); Kyriakopoulos, Bianco, Urbansky (56' Martins), Pedro Pereira; Dany Mota (68' Keita Balde), Ciurria (56' Zeroli); Ganvoula (46' Petagna)

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Colombo, Vignato.

Allenatore: Nesta

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Bianco (M)

Espulsi: -

CRONACA

88' GOL - Torna al gol anche Bryan Cristante che si butta sul primo palo sul corner calciato da Dybala e spizza verso il secondo palo di testa lasciando inerme Turati.

73' GOL - Bella azione manovrata della Roma che parte da destra e approda a sinistra in area dove arriva Angelino il quale, di prima ad incrociare rasoterra, batte Turati per il 3-0 che chiude la gara.

60' Che azione di Baldanzi che entra in area in verticale dalla destra e calcia ad incrociare, ma trova la parata di piede di Turati.

41' Gran parata di Svilar che si distende alla sua destra e manda in angolo un tiro di Ganvoula che passa sotto le gambe di Hummels.

31' GOL - Soulé fa quel che vuole lungo l'out di destra facendo letteralmente impazzire Kyriakopoulos con finte e controfinte. Alla fine arriva il cross dal fondo perfetto sulla testa di Shomurodov che batte Turati.

18' Soulé sfonda questa volta sulla destra e arriva quasi sulla linea di fondo all'altezza dell'area piccola. L'attaccante argentino potrebbe servire il liberissimo Saelemaekers, ma preferisce il tiro che trova una deviazione e poi Turati che blocca.

10' GOL - Autentica perla di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga riceve sulla trequarti, rientra sul sinistro che è il piede debole e dal limite lascia partire un tiro a giro che si insacca sul palo lontano con Turati che non può arrivarci

5' Che occasione per Pisilli! Soulé scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra su cui Shomurodov che fa il velo e libera in area piccola Pisilli. Il centrocampista prova il piattone di prima e lo manda clamorosamente a lato nonostante fosse libero da marcatura.