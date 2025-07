Roma, nuova offerta al Palmeiras per Rios. E in difesa spunta Aguerd del West Ham

I giallorossi continuano a seguire anche El Aynaoui del Lens. Intanto è tutto pronto per l'inizio del ritiro

La Roma continua a muoversi in entrata: a centrocampo i giallorossi hanno presentato una nuova offerta al Palmeiras per Richard Rios, mentre in difesa l’obiettivo è Nayef Aguerd del West Ham, con cui ci sono stati dei nuovi contatti. Domenica 13 luglio inizierà il raduno a Trigoria e la società spera di poter regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini.

RIOS - Dopo aver ceduto Leandro Paredes al Boca Juniors, la Roma ha come obiettivo quello di rinforzarsi a centrocampo. Rios è il nome preferito del nuovo allenatore, che lo segue dai tempi dell’Atalanta. Le richieste del Palmeiras però sono alte: i giallorossi hanno alzato la loro offerta, ma la distanza è ancora di circa 5 milioni. Parallelamente, la Roma tratta per Neil El Aynaoui del Lens.

AGUERD - Per quanto riguarda la difesa, Massara ha messo gli occhi su Nayef Aguerd del West Ham: i giallorossi vorrebbero prendere il marocchino classe 1996 in prestito, ma al momento il club inglese non apre a questa formula. Lo scorso anno il difensore ha giocato sempre in prestito alla Real Sociedad.