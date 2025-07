Roma: nuovi contatti per O'Riley, che piace a Gasperini

La Roma continua a seguire il centrocampista classe 2000 del Brighton: O'Riley piace tantissimo a Gasperini

Questa mattina si è aperta la stagione della Roma di Gian Piero Gasperini: i dirigenti, l’allenatore e i calciatori si sono infatti ritrovati nel centro sportivo di Trigoria. Sul fronte del mercato, i giallorossi hanno già iniziato a lavorare intensamente, con l’obiettivo da parte del nuovo ds Frederic Massara di consegnare il prima possibile a Gasperini una rosa completa.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, a centrocampo la Roma tiene aperti i contatti per Matt O’Riley del Brighton. Non lo considera un’alternativa a Richard Ríos del Palmeiras o Neil El Aynaoui del Lens, ma un giocatore più offensivo che può arrivare nel caso partisse un calciatore in posizione più avanzata, sottolinea Di Marzio.

Probabilmente la società inglese potrebbe più avanti aprire al prestito con obbligo (condizionato): la Roma farà un tentativo, perché Gasperini stravede per l'inglese naturalizzato danese classe 2000, autore di una stagione 2024-25 da 23 presenze e 2 reti con la maglia del Brighton.