Roma, rush finale per i 15 milioni di plusvalenze: Massara può 'salvare' Angelino e Ndicka

Il 30 giugno è ad un passo e la Roma deve registrare 15 milioni di plusvalenze per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziaro. L’obiettivo di Massara è salvare Angeliño e Ndicka e per farlo in queste ore sta chiudendo diverse trattative che riguardano i baby giallorossi. Domani, intanto, entreranno i 3,5 milioni di euro per Paredes. Il Boca è pronto a pagare la clausola rescissoria e a Buenos Aires è già pronta una presentazione in grande stile: fascia da capitano e maglia numero 5 per lui. Ieri ha festeggiato il 31esimo compleanno e ha ufficializzato a modo suo il ritorno a casa con una torta con colori e logo del Boca. Le altre plusvalenze, invece, verranno fatte con i giovani.

PAGANO E CHERUBINI – I primi che lasceranno la Roma sono Pagano e Cherubini. Il primo è ad un passo da Bari che ha superato la concorrenza del Catanzaro ed è pronto a mettere sul piatto circa due milioni di euro. Il Sassuolo, invece, ha avviato i contatti per Cherubini. Il centrocampista piace anche Genoa e Carrarese. Con i neroverdi Massara parlerà anche di Laurienté. L’esterno piace a Gasperini che lo aveva già indicato a Ghisolfi prima dell’addio del ds francese. Ma il mercato in entrata si inizierà a scaldare il primo luglio.

ASSE CON IL TORINO – La Roma sta chiudendo in queste ore anche le cessioni di Romano e Terlizzi. Il centrocampista svizzero è ad un passo dal Torino (operazione da 1,5 milioni) e piace molto a Baroni. Nell’operazione anche il difensore classe 2007 che saluterà Trigoria dopo l’annata nell’Under 18. Ad un passo dall’addio c’è anche Darboe. Il centrocampista – rientrato dopo l’anno in prestito al Frosinone – è ad un passo dalla Cremonese. Ancora 24 ore più o meno per registrare plusvalenze utili per salvare il bilancio e non vendere Angeliño e Ndicka.