Roma, occhi su El Aynaoui per il centrocampo. Offerti 20 milioni di euro

La Roma ha messo gli occhi sul centrocampista del Lens. L'alternativa è O'Riley del Brighton

Mancano sei giorni all’inizio del ritiro a Trigoria e Gian Piero Gasperini ha chiesto un paio di acquisti. Massara è al lavoro per rinforzare diverse zone del campo tra cui il centrocampo. L’ultimo nome sulla lista del ds è quello di El Aynaoui (anticipazione di Matteo Moretto). La Roma he presentato un’offerta di 20 milioni di euro al Lens, ma la squadra francese chiede di più (circa 30). Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti. Nella passata stagione il centrocampista marocchino ha messo a referto 8 gol in 24 partite in campionato. Il classe 2001 è uno degli obiettivi di Massara, ma non è il solo. Prima, però, la Roma deve finalizzare la cessione di Leandro Paredes. Il Boca non ha ancora presentato l’offerta da 3,5 milioni di euro e i giallorossi non hanno intenzione di concedere sconti.

O’RILEY – Oltre ad El Aynaoui, c’è anche il nome di O’Riley sul taccuino di Massara. Il centrocampista danese piace a Gasperini che lo aveva chiesto anche l’anno scorso a Bergamo. Poi scelse il Brighton, ma dopo un anno ha voglia di cambiare aria a causa di un rapporto non eccezionale con l’allenatore. Ha già detto sì alla Roma e la squadra inglese aspetta un’offerta da almeno 22 milioni di euro. Un altro giocatore seguito è Kokcu. Sul turco, però, c’è la forte concorrenza dell’Inter.