Roma, O'Riley è il nome nuovo per il centrocampo di Gasperini: un anno fa è stato a un passo dall'Atalanta

La Roma sta progettando il futuro insieme a Gasperini. C'è la volontà di fare una grande squadra, competitiva e che rispecchi le richieste del tecnico. Alcuni giocatori importanti della scorsa stagione, come Saelemaekers e Paredes (il Boca Juniors sarebbe pronto a versare i 3,5 milioni della clausola), non dovrebbero far parte della rosa e così servono rinforzi. Soprattutto a centrocampo, dove sta prendendo quota il nome di Matt O'Riley.

VECCHIA CONOSCENZA - Come riporta Il Messaggero, tra i primi nomi fatti nei colloqui tra Ranieri e Ghisolfi è emerso quello dell'ex centrocampista del Celtic, passato al Brighton nella scorsa stagione. O'Riley, proprio l'estate scorsa, era stato a un passo dall'Atalanta, con Gasperini che aveva dato l'ok al trasferimento. La trattativa era ben avviata, prima che il Brighton affondasse il colpo, superando la concorrenza dei nerazzurri con un'offerta da 30 milioni di euro. Gasp, però, non lo ha dimenticato e potrebbe metterlo tra i desideri per il suo centrocampo.

ANNO DIFFICILE - La stagione di O'Riley in Inghilterra è stata complicata. Il centrocampista danese classe 2000, a inizio anno, ha rimediato un problema ai legamenti della caviglia, che gli è costato circa due mesi di stop. A questo, poi, si è aggiunto anche un edema al ginocchio tra metà febbraio e inizio aprile: in totale ha giocato 23 partite in tutte le competizioni, con 2 goal e 3 assist. Ha fatto difficoltà ad adattarsi al calcio inglese e, dopo appena 6 presenze da titolare in campionato, potrebbe andare via.

VALUTAZIONE - Il Brighton non lo ritiene centrale ed è disposto a lasciarlo partire dietro un'offerta congrua. L'anno scorso lo ha pagato 30 milioni e, dopo 12 mesi, potrebbero servirne tra i 22 e i 25 per portarlo nella Capitale. I giallorossi, però, devono fare attenzione alla concorrenza proprio dell'Atalanta.

RIVALE - I bergamaschi, a distanza di un anno, potrebbero tornare alla carica. Sia per affiancarlo a Ederson e sia in caso di partenza del brasiliano, su cui avrebbe messo gli occhi l'Al-Hilal.