Roma, parte il ritiro: bagno di folla per Gasperini e Dybala. Assente Pellegrini e un tifoso chiede Mbappé a Massara

La Roma oggi si è radunata a Trigoria. Entusiasmo alle stelle per Gasperini, Dybala e Svilar. Non era presente il capitano giallorosso

È iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Roma. Oggi i giallorossi si sono radunati a Trigoria dove ad accoglierli c’erano circa 250 tifosi. Grande entusiasmo per Gasperini che alle 8.30 ha varcato i cancelli del centro sportivo. Gasp è poi uscito intorno alle 9.30 per le visite di idoneità ed è tornato un’ora dopo. È sceso dalla sua auto per scattare foto e firmare autografi con tutti. È stato anche protagonista di un siparietto con un tifoso al quale ha firmato il braccio. Il tifoso ha poi detto: “Me lo tatuo” e il tecnico ha risposto sorridendo “il tatuaggio no…”.

PRIMO GIORNO - Clima di festa per il primo giorno di ritiro. La squadra ha pranzato insieme poi nel pomeriggio i primi test fisici. Nessun calciatore dormirà a Trigoria, nei prossimi giorni quando saranno in programma i primi allenamenti la mattina presto i giocatori resteranno all’interno del Fulvio Bernardini. Il 26 luglio è in programma la prima amichevole in Germania contro il Kaiserslautern.

LA FOLLA – Dybala, Svilar e Mancini sono stati i più acclamati dai tifosi. Paulo non si è fermato con i tifosi mentre il portiere e il difensore hanno firmato autografi a quasi tutti. Cori per Mancini che è ormai un vero e proprio idolo della tifoseria giallorossa. Anche Massara è stato accolto con entusiasmo. “Portaci Rios” hanno urlato diversi sostenitori, un altro ha chiesto Mbappé. Forse una richiesta esagerata rispetto a quella per il colombiano che è in cima alla lista dei desideri di Gasperini. La lista degli acquisti è ancora ferma a zero.

GLI ASSENTI – Oggi a Trigoria non c’era Lorenzo Pellegrini. Il capitano era stato al centro sportivo nei giorni scorsi per dei test medici ma ieri si è sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Nei prossimi giorni ci sarà. Assente anche Saud che si aggregherà al gruppo il 20 luglio. Salah-Eddine, Rensch,Baldanzi e Pisilli si sono tagliati le ferie per essere subito a disposizione. Out Solbakken che non è stato convocato: la sua cessione al Molde è ad un passo.