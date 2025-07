Roma, passi avanti per Ferguson del Brighton: gli inglesi aprono al prestito, manca l'ok del giocatore

La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e sale la candidatura di Ferguson del Brighton: ecco la situazione

In casa Roma tiene banco la questione legata al calciomercato in entrata, con i giallorossi in cerca di un attaccante. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas e l'addio sempre più vicino di Eldor Shomurodov, che piace molto in Turchia, il ds Massara ha individuato il profilo adatto al gioco di Gian Piero Gasperini. Si tratta di Evan Ferguson,giovane attaccante classe 2004 di proprietà del Brigthon considerato uno dei prospetti più interessanti della Premier League.

Come riportato da Fabrizio Romano, la Roma ha già avviato i primi contatti con il club inglese per capire la fattibilità dell'operazione e Sky Sport ha successivamente fatto sapere che il Brighton ha aperto a un prestito, per non perdere il controllo sul giovane centravanti irlandese che ha ancora un contratto lungo, che scadrà nel 2029. C'è, quindi, attesa per la risposta del giocatore, che qualora dovesse dare il via libera al prestito, si unirebbe alla Roma per una stagione, andando a colmare il vuoto lasciato da Abraham.

CHI E' FERGUSON - Nato nel 2004 a Bettystown in Irlanda, Ferguson cresce nel settore giovanile del Bohemians, dove debutta in prima squadra il 20 settembre 2020. Il 13 luglio 2021 viene acquistato dal Brighton, che ne scova il potenziale e lo fa esordire il 24 agosto. Successivamente viene aggregato alla prima squadra e inizia ad attirare gli occhi su di sé, specialmente dopo la tripletta realizzata contro il Newcastle nella stagione 2023/2024. Ad aprile del 2024, però, Ferguson è costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato del ginocchio. A febbraio del 2025, invece, la cessione in prestito al West Ham, con cui colleziona solamente 8 presenze a margine di 151 minuti.