Roma, Ranieri: "Un anno fa avevo detto che avrei smesso e invece... Lasciatemi in pace"

La Roma batte 3-1 il Genoa nell'anticipo della 21esima giornata di Serie A, quarta vittoria di fila all'Olimpico. Al termine della partita, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri è intervenuto a Sky Sport:

LA PARTITA - "Era una partita difficile perché il Genoa con l'arrivo di Vieira si è quadrato bene. Eravamo riusciti a entrare bene, poi abbiamo preso gol su palla inattiva. E' stata difficile, ma volevamo vincerla anche per ringraziare questi 62mila spettatori. Incredibile di venerdì sera. Dobbiamo fare tutto per questa gente, ci ama oltre ogni limite. Quando c'era la contestazione è perché c'è troppo amore. I tifosi vogliono sempre il massimo e io dico ai miei di dare il massimo, poi se il risultato non arriva non fa niente".

EL SHAARAWY - "E' un ragazzo eccezionale, ma tutti. Ho detto ai ragazzi che ci servono tutti giocando ogni tre giorni. El Shaarawy è uno degli esperti e io so che posso sempre contare su di lui".

OBIETTIVI ROMA - "Cercheremo di arrivare da qualche parte, noi da qualche parte vogliamo esserci. Proveremo a fare risultato in tutte le prossime partite, a partire da quella di giovedì".

LASCERA' LA PANCHINA IL PROSSIMO ANNO? - "Non voglio più dire nulla, perché avevo già detto che avevo smesso e poi sto di nuovo tra voi. Lasciatemi in pace (ride, ndr). Avevo già deciso un anno fa di smettere".