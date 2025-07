Roma, Rensch è in Italia: ora visite mediche e firma

Devyne Rensch sarà presto un nuovo giocatore della Roma. Il difensore olandese è sbarcato poco fa a Roma, per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con i giallorossi. Classe 2003, destro di piede, è in scadenza al 30 giugno 2025, ma Ghisolfi ha anticipato la concorrenza in questa finestra di mercato assicurandoselo dietro al pagamento di una piccola cifra economica.

LE CIFRE - La Roma hachiuso l'acquisto a titolo definitivo da 5 milioni di euro. Al giocatore un contratto con scadenza 30 giugno 2029 e quindi di 4 anni e mezzo da 1,2 milioni di euro a stagione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui