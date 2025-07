Roma, Saelemaekers LIVE: è arrivato, ora le visite mediche

Alexis Saelemaekers è arrivato nella capitale per sostenere le visite mediche per la Roma, dopo l'accordo trovato per lo scambio con il Milan fra l'esterno belga e il centravanti Tammy Abraham, che va in rossonero.

. Accordo che, in realtà, come riscontrato dal lavoro di Calciomercato.com, è stato trovato alla fine. Dopo una prima richiesta di 10 milioni di euro (più Saelemaekers) per il cartellino di Abraham e un’offerta di 7 da parte del Milan, la chiusura dell’affare avviene sulla base di una formula diversa: si tratterà, infatti, di uno scambio di prestiti secchi tra le due società.

LA TRATTATIVA NELLA NOTTE - Calda nottata in questa sessione estiva di calciomercato. In particolar modo si è reso incandescente l’asse tra la Roma e il Milan, per quanto concerne l’operazione che vedrà Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers scambiarsi le maglie. Le dirigenze – giallorossa da una parte e rossonera dall’altra – hanno chiuso in nottata, dopo aver mantenuto contatti continui e costanti per definire i dettagli di uno scambio che accontenta entrambe le società: il club di Via Aldo Rossi regalerà un’opzione in più a Fonseca per il reparto offensivo, mentre a Trigoria, De Rossi avrà a disposizione un esterno che sappia interpretare sia la fase offensiva che difensiva in modo efficace e su entrambi i versanti di gioco.

