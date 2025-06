Roma, servono 15 milioni in 5 giorni: non basta Zalewski, cosa rischia se viola i patti sul Fair Play Uefa

Una vera e propria corsa contro il tempo quella che aspetta Massara. Il neo ds entro il 30 giugno deve incassare circa 15 milioni di euro di plusvalenze per rispettare i paletti del Financial Fair Play entro la chiusura del bilancio 2024/25. La mancata cessione di Angelino ha complicato i piani giallorossi che ora sono costretti a vendere in tempi rapidi.

IL SETTLEMENT AGREEMENT - La Roma nel 2022 ha firmato con la Uefa il ‘famoso’ settlement agreement. In sintesi il deficit aggregato degli ultimi tre anni non dovrà superare i 60 milioni di euro. Obiettivo non semplice poiché la Roma sarà soggetta anche a dei controlli intermedi. Il -81,4 nel bilancio dell’anno scorso, per esempio, ha portato ad una multa di 3 milioni e se il 2025 si concluderà con perdite superiori ai 40 milioni l’Uefa interverrà con altre sanzioni. Inoltre, il costo complessivo della rosa (stipendi più ammortamenti) deve essere inferiore all’80% dei ricavi.

I RISCHI – Che cosa rischia la Roma in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi? Una multa, la limitazione del numero di giocatori per la stagione 26/27 o addirittura l’esclusione dalle coppe. Da Trigoria, però, filtra ottimismo e si aspettano al massimo una multa di 3 o 4 milioni di euro. Prima, però, servirà fare cassa. Non bastano infatti le cessioni Zalewski, Le Fée e Dahl.

ICEDIBILI – L’obiettivo di Massara è quello di cedere Angeliño entro il 30 giugno. La cessione all’Al-Hilal è saltata, ma piace in Arabia anche all’Al Nassr. Sondaggi anche da parte di Atletico Madrid e Sunderland. La Roma vorrebbe incassare almeno 15 milioni. In uscita anche Shomurodov (serve un’offerta da almeno 7 milioni per registrare una plusvalenza) e Paredes che andrà al Boca. Senza queste cessioni Massara sarà costretto ad ascoltare offerte per Ndicka. L’ivoriano è arrivato a parametro zero due anni ed ha una valutazione di 35 milioni di euro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui