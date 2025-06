Il nuovo direttore sportivo della Roma, Frederic Massara ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club giallorosso e ha parlato del suo ritorno nella società in cui ha già avuto due esperienze nel corso della sua carriera da dirigente: la prima da direttore sportivo tra l’ottobre 2026 e il settembre 2017 e la seconda da segretario generale e in seguito nuovamente da ds tra il giugno 2018 e giugno 2019.

LEGAME - "Tornare in questo club è motivo di grande orgoglio. Alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera legandomi alla città e alla tradizione della società ma al di là del sentimento, non vedo l’ora di iniziare la sfida sportiva che attende tutti noi" ha detto il dirigente, ricordando le sue due parentesi nella Capitale.

AMBIZIONI - "I Friedkin? Ho trovato una famiglia molto determinata e passionale nel voler regalare gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei e sono veramente molto determinati e dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni" ha proseguito Massara, sulla proprietà americana.

RANIERI E GASP - Massara ritrova anche Ranieri, con cui aveva già lavorato nella sua seconda esperienza giallorossa: "Grande piacere ritrovare Ranieri, anche se in una nuova veste. È un grande piacere poter lavorare con lui nuovamente. Gasperini? Abbiamo bisogno di un allenatore esigente e lui impersonerà questo spirito nella maniera migliore. I risultati che ha avuto sono stati straordinari e siamo convinti potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra e portare quello spirito che cerchiamo tutti quanti".

LA SQUADRA E GLI OBIETTIVI - "La rosa è di valore, come dimostrato nella seconda parte della stagione. Ci sono molti giocatori forti e siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte. Siamo tutti a conoscenza che ci sono paletti stringenti da rispettare con il fair-play finanziario. Lavoreremo per fare operazioni sostenibili ma comunque funzionali alla crescita della squadra. Ricercheremo giocatori utili, funzionari e forti per crescere in questi anni. Obiettivi? Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions ed è un peccato ma non è il momento di fare proclami ma di lavorare, lavorare, lavorare" ha concluso Frederic Massara.

Massara sta già pensando ai primi obiettivi sul mercato in entrata (LEGGI QUI), ma prima deve operare in uscita per sistemare il bilancio generando una decina di milioni di euro di plusvalenze entro fine giugno ed evitare così nuove limitazioni dalla Uefa per il Fair-Play Finanziario. In questo senso il Sunderland ha riscattato il centrocampista francese Enzo Le Fée, il Benfica ha fatto lo stesso con l'esterno svedese Samuel Dahl e pure l'Inter col centrocampista polacco Nicola Zalewski.

Ora ci sono tre calciatori della Roma con la valigia in mano: il centrocampista argentino Leandro Paredes, pronto a tornare in patria al Boca Juniors; l'attaccante uzbeko Eldor Shomurodov,richiesto dal Rennes in Francia e dall'Istanbul Basaksehir in Turchia; dove Besiktas e Trabzonspor pensano al terzino destro saudita Saud Abdulhamid,accostato pure al Tolosa.Tra l'altro lo stesso Besiktas per il dopo Ciro Immobile valuta l'attaccante inglese Tammy Abraham, rientrato in giallorosso dopo un prestito al Milan.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe sacrificare il difensore franco-ivoriano Evan Ndicka (classe 1999), arrivato due anni fa a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, mentre sul trequartista italiano Tommaso Baldanzi (classe 2003 ex Empoli) c'è il Parma. Accostato ad Arsenal e Newcastle, Ndicka viene valutato 40 milioni di euro: in caso di cessione, la Roma andrebbe sul colombiano John Lucumí (classe 1998) del Bologna, a sua volta sulle tracce dell'italiano Daniele Ghilardi (classe 2003) dell'Hellas Verona e del portoghese Diogo Leite (classe 1999) dell'Union Berlino.

In entrata a Massara piace il trequartista islandese Hakon Arnar Haraldsson (classe 2003), sotto contratto fino a giugno 2028 con i francesi del Lille, che lo hanno acquistato due anni fa dal FC Copenhagen per 15 milioni di euro. .