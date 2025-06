Roma, sfida al Milan per De Cuyper: occasione Tagliafico

Sono giorni di lavoro senza sosta quelli per il nuovo direttore sportivo della Roma Frederic Massara, impegnato nella costruzione della rosa da mettere nelle mani di Gian Piero Gasperini nella prossima stagione, con un unico vero obiettivo: tornare a disputare la Champions League, competizione che sulla sponda giallorossa del Tevere manca dal 2018/19, quando i capitolini raggiunsero gli ottavi di finale, venendo eliminati dal Porto allora guidato da Sergio Conceicao. In questo scenario sono da considerare anche i paletti del FFP - motivo per cui anche le uscite saranno altrettanto importanti.

DOVE INTERVENIRE - I reparti che più necessitano di un intervento sono certamente quello difensivo e quello di centrocampo: nel mezzo il primo obiettivo è il danese classe 2000 di proprietà del Brighton Matt O'Riley ma è il reparto arretrato quello dove presumibilmente ci sarà una piccola rivoluzione, partendo dai terzini/quinti. Il futuro di Angelino, grande protagonista dell'ultima stagione con 4 goal e 6 assist tra tutte le competizioni, sembra lontano da Roma nonostante lo spagnolo - che vorrebbe rimanere a disposizione di Gasperini - non sia stato convinto nè dalla ricca proposta dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi nè dalle sirene spagnole (il Girona avrebbe fatto un sondaggio per l'ex Lipsia e PSV tra le altre) e inglesi (Bournemouth e Crystal Palace).

I POSSIBILI SOSTITUTI - Il nome in cima alla lista, in caso di partenza dello spagnolo, è quello del classe 2000 Maxim De Cuyper - giocatore del Club Brugge e della Nazionale dei Diavoli Rossi: la destinazione romana sarebbe gradita dal difensore, motivo per cui la società belga potrebbe anche decidere di accontentarlo non chiedendo più di 20 milioni - un prezzo che la Roma sarebbe disposta a pagare. Su di lui però c'è anche il Milan, alla ricerca di un sostituto del partente Theo Hernandez, promesso sposo dell'Al-Hilal. L'altro nome, emerso nelle ultime ore, è quello dell'argentino Nicolas Tagliafico - Campione del Mondo nel 2022 in Qatar con l'Albiceleste - di proprietà dell'Olympique Lione e che rappresenterebbe un'occasione vista la retrocessione della società transalpina a causa di mancati pagamenti (sentenza però che è ancora in attesa di una risposta, in seguito al ricorso del club bianco-rossoblù). Il contratto del classe '92 con il Lione è in scadenza: l'investimento quindi non sarebbe sostanzioso, ma quello che desta perplessità è l'età avanzata del terzino, ormai quasi 33enne; da considerare inoltre anche l'interessamento del Siviglia.