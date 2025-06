Roma, sfida alla Juventus per Wesley: Gasperini lo voleva all'Atalanta

Il progetto della Roma di Gian Piero Gasperini è partito ufficialmente nella giornata di oggi con la presentazione alla stampa dell'allenatore affiancato dall'advisor della famiglia Friedkin Claudio Ranieri. Il club giallorosso è alle prese con un'autentica rivoluzione, anche societaria con l'addio quasi a sorpresa di Florent Ghisolfi dal ruolo di direttore sportivo che lascia scoperta una posizione importantissima per le mosse futuro del club. Gasperini vuole rinforzi e ha già indicato a Ranieri un nome importantissimo da ottenere per rinforzare le fasce: Wesley.



UN COLPO IN FASCIA - Alexis Saelemaekers non è rimasto in giallorosso, Angelino può ancora partire in direzione Arabia Saudita e non solo e, soprattutto, l'idea tattica che Gasperini ha in mente per la Roma prevede l'inserimento in rosa di una folta batteria di esterni di fascia puri. E allora, come riportato da Sky Sport, fra i possibili obiettivi l'ex-allenatore dell'Atalanta ha indicato proprio Wesley del Flamengo, un suo vecchio pupillo che, proprio un anno fa, fu vicinissimo ad acquistare per portarlo a Bergamo.

UN TERZINO CHE VALE COME UN'ALA - Brasiliano classe 2003 è stato fra i protagonisti dei successi del Fla fra cui la storica Copa Libertadores del 2021 che ha portato il club rubronegro ad essere fra le squadre protagoniste del Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti. Esterno destro a tutta fascia, molto tecnico e di grande spinta, può rappresentare l'innesto ideale per Gasperini al posto del già citato Saelemaekers.

Wesley si sente pronto per provare l'avventura europea e, sebbene abbia un contratto ancora lungo con il Flamengo in scadenza 31 dicembre 2028, ha dato disponibilità ai suoi intermediari di ascoltare offerte dai campionati top d'Europa.

