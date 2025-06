Roma, Ghisolfi a rischio: può tornare Massara, il ruolo di Ranieri

Sembra passata un'eternità da quando, lo scorso 23 dicembre 2024, Lina Souloukou ha rassegnato le sue dimissioni da CEO, da amministratore delegato della Roma. Da allora il ruolo è rimasto più o meno vacante in società con l'avvocato Lorenzo Vitali, già braccio destro della dirigente greca, promosso ad interim nel suo ruolo. Il casting ha portato a diversi profili con quello di Alessandro Antonello, nel frattempo lasciato libero dall'Inter, che sembrava potesse essere in pole, ma oggi ufficialmente, l'opzione è sfumata. E la Roma? Il progetto anche a livello dirigenziale porta sempre e solo un nome: Claudio Ranieri.

VITALI RESTA CAO - Il ruolo di amministratore delegato, di fatto, in casa Roma è tutt'oggi vacante. Le funzioni principali sono state affidate a Lorenzo Vitali entrato in società come avvocato nell'ambito della cessione da Pallotta ai Friedkin e promosso da gennaio a CAO ovvero Chief Administrative Officier a cui si aggiunge il ruolo di General Counsel che ricopre fin dal 2020.

ANTONELLO AL MARSIGLIA - Alessandro Antonello, una volta capito che la porta di Trigoria sarebbe rimasta chiusa, ha ascoltato le altre proposte che aveva sul tavolo e da oggi è diventato ufficialmente il nuovo Direttore Generale dell'Olympique Marsiglia entrando anche a far parte del consiglio di amministrazione del club ricoprendo il ruolo di responsabile dello sviluppo economico della società francese.

UN NUOVO CFO - La Roma da ormai un mese ha invece scelto di aggiungere accanto a Vitali un nuoco Chief Financial Officer, ruolo chiave per lo sviluppo commerciale della società, ma che non avrà un amministratore delegato sopra di sé. Si tratta di Jason Morrow, uomo di fiducia della famiglia Friedkin che però nel suo cv nulla ha a che fare con il mondo del calcio.

GHISOLFI A RISCHIO - Se l'area commerciale risponderà di fatto direttamente alla proprietà, l'area sport non avrà quindi un nuovo dirigente che farà da capo al di sopra di Florent Ghisolfi, che, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, potrebbe a sorpresa essere anche lui a rischio. La sua gestione è sotto osservazione da parte dei Friedkin e non è escluso che si possa arrivare ad una separazione.

UN RITORNO INSIEME A RANIERI? - La figura che prenderà ampi poteri in società, anche senza avere un ruolo ufficiale nell'organigramma, è e resterà quindio Claudio Ranieri, ufficialmente consigliere della famiglia Friedkin, ma di fatto responsabile del progetto che sarà guidato sul campo da Gian Piero Gasperini. Accanto a lui potrebbe esserci, in caso di addio a Ghisolfi, un clamoroso ritorno. Il pensiero di riportare a Trigoria Frederic Massara è vivo da tempo e anche su di lui saranno fatte numerose valutazioni.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui