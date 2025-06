Roma, si accelera per lo stadio a Pietralata: quanto manca al progetto finale, tutti i nodi da sciogliere

La Roma non smette di accelerare sul fronte stadio, con l’impianto che la società capitolina vuole che sorga nel quartiere di Pietralata. Ma facciamo un passo indietro: come ricordato anche da Il Messaggero, lo scorso mese il club giallorosso ha presentato e depositato il proprio di viabilità aggiornato, a seguito di una serie di confronti assieme all’assessorato del Comune alla Mobilità e le varie società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

PIANO PRELIMINARE - All’interno di questo piano, la Roma ha individuato come la fermata della metro B Quintiliani sarà utilizzata come porta di ingresso per lo stadio per i tifosi che utilizzeranno tali mezzi, la stazione di Tiburtina permetterà l’accesso a chiunque usufruisca dei treni (anche da e per l’aeroporto di Fiumicino), mentre per chi userà le auto saranno accessibili i parcheggi che saranno reperibili in un’area di scambio lungo le metro.

I NODI DA SCIOGLIERE - Con il piano da visionare, il Comune dovrà esaminare e verificare la sostenibilità trasportistica, dato che la mobilità rimane il nodo principale da sciogliere per arrivare al progetto definitivo. La Roma sta ultimando tale progetto, ma prima di poter consegnare il tutto, era in attesa della ripresa degli scavi archeologici nell’area individuata a Pietralata. E una buona notizia, in tal senso, sembra essere arrivata nella giornata di oggi: infatti, dopo che – nei giorni scorsi – i tecnici del club giallorosso avevano svolto dei sopralluoghi nella zona in vista della ripartenza dei lavori, ecco che tra la giornata di oggi e quella di domani può essere quella buona per far ripartire gli scavi. E’ un fattore fondamentale visto che le operazioni archeologiche sono obbligatorie per rispettare le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza di Stato nell’ambito della valutazione del progetto preliminare. Una volta che saranno completate queste indagini, la Roma potrà procedere con la presentazione del progetto definitivo.

QUANTO MANCA AL PROGETTO FINALE? - Dunque, quanto manca al progetto finale? Ripartendo adesso, alla fine del marzo, la Roma si attende che tali scavi ricomincino e termino entro tre settimane, ma tutto dipenderà dalle tempistiche dei lavori, condizionate sia dalle possibili condizioni meteorologiche che dal quadro giuridico che si sta facendo sempre più chiaro, dopo che gli ultimi due ricorsi sono finiti in questi giorni (i giudici del Tribunale hanno pronunciato due sentenze in sede civile in favore del Comune risolvendo la questione della tutela possessoria e confermando come le aree di Pietralata siano patrimonio pubblico indisponibile). La Roma intende consegnare il progetto definitivo entro la primavera, con l’obiettivo di avere il nuovo impianto a disposizione entro la stagione sportiva del centenario, ovvero la 2027/28. Una suggestione ancora possibile, con la data del 21 aprile individuata come probabile per la consegna del progetto definitivo.