Roma, sondaggio Galatasaray per Soulé: la situazione

Roma attiva in questa finestra di mercato, in entrata (Rensch e Gollini) ma anche in uscita (Le Fée e Ryan) e tra le situazioni da monitorare c'è quella di Matias Soulé, per cui spunta una nuova pretendente: il Galatasaray.

Il fantasista argentino classe 2003 arrivato la scorsa estate dalla Juventus non sta trovando grande spazio in giallorosso e anche l'approdo in panchina di Claudio Ranieri non ha cambiato la situazione. Diversi club sono stati accostati a Soulé, tra cui anche il Milan nei discorsi per la possibile permanenza di Alexis Saelemaekers nella Capitale, ma nulla si è evoluto.

La sua situazione tuttavia resta da monitorare e nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni a riguardo.

SOULE', SONDAGGIO GALATASARAY - Secondo quanto riferito da Relevo infatti, nelle ultime ore il Galatasaray si è informato sulla situazione di Matias Soulé alla Roma.

IL PRECEDENTE DYBALA - Le strade di Roma e Galatasaray tornano dunque ad avvicinarsi. Già negli scorsi mesi infatti il club di Istanbul aveva tentato di assicurarsi un altro giocatore giallorosso, Paulo Dybala, ma l'operazione non è andata a buon fine e così la Joya è rimasta in giallorosso. Ora un nuovo tentativo per un altro argentino, Soulé.

LE PAROLE DI RANIERI - Nelle scorse settimane, prima della partita con il Genoa, Ranieri aveva virtualmente tolto Soulé dal mercato: "Io credo molto in lui, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sotto l’aspetto pratico e sicuramente resta qui con noi. Avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".

LA STAGIONE DI SOULE' - Eppure Soulé continua a non trovare grande spazio a Roma: 19 presenze complessive (12 in Serie A, 6 in Europa League e 1 in Coppa Italia) con un gol in campionato contro il Verona, ma con un impiego complessivo inferiore ai 900 minuti.

QUANTO E' STATO PAGATO SOULE' - La scorsa estate la Roma ha acquistato Soulé dalla Roma per 25,6 milioni di euro pagabili in quattro anni, con bonus fino a un massimo di altri 4 milioni.

L'argentino ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2029 con ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a stagione.