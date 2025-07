Roma, spuntano due striscioni fuori dall'Olimpico: "Giocatori traditori, presidente e dirigenti incompetenti"

Atmosfera incandescente in casa Roma, dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, passato all'Olimpico per 3-2, e il conseguente esonero di Ivan Juric: nella prima serata sono stati esposti alcuni duri striscioni contro proprietà e squadra, davanti allo stadio, all'ingresso di Viale dei Gladiatori, dove è atteso il pullman dei giallorossi.

GLI STRISCIONI - Questi i testi degli striscioni: "Giocatori capitano senatori uomini di m**** traditori" e "Presidente e dirigenti via da Roma indegni incompetenti". Probabile che il clima si surriscaldi ulteriormente, al momento dell'uscita dei calciatori dallo stadio, con la curva Sud giallorossa che si è diretta a Trigoria, dopo essere uscita anticipatamente dallo stadio.

LA CONTESTAZIONE - La Roma è infatti arrivata alla quinta sconfitta in Serie A, la quarta nelle ultime 5 giornate. La novità è stata proprio l'abbandono da parte dei propri sostenitori, stufi anche di fischiare giocatori e allenatore e di vedere uno spettacolo che non li rappresenta e che non rappresenta la storia del club.