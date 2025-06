Finisce nel peggiore dei modi la stagione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha deciso di operarsi dopo l’infortunio del tendine del retto femorale della coscia destra: l'intervento è previsto nel week end in Finlandia. Stessa decisione di Paulo Dybala (intervento chirurgico a Londra per la Joya) e i tempi di recupero rischiano di allungarsi. Inizialmente erano circa 2 mesi, ora Pellegrini rischia di tornare a disposizione solamente per l’inizio del campionato. Un infortunio che frena anche una sua eventuale cessione.

IL FUTURO - Pellegrini era stato inserito nella lista dei cedibili, con Inter e Napoli pronte all’agguato. Ma i tempi ancora incerti del recupero lasciano tutto in stand by. Il contratto è in scadenza nel 2026 e fino ad oggi non si è mai parlato di rinnovo. Sullo sfondo le sirene arabe che però non convincono il giocatore.

LA STAGIONE – Sono solamente tre i goal di Pellegrini in questa stagione. Due in campionato e l’ultimo su azione è quello contro la Lazio il 5 gennaio. Diversi infortuni fisici e un ruolo da protagonista che non si è mai riuscito a ritagliare nonostante la cura Ranieri. Proprio il tecnico giallorosso lo aveva definito una ‘sconfitta personale’. Una storia d’amore che ormai sembra essere arrivata ai titoli di coda nel peggior modo possibile.