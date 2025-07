Il portiere venerdì firmerà il contratto. Guadagnerà 4 milioni di euro a stagione, accontentate le richieste del giocatore

Mile Svilar rinnova il contratto con la Roma. L’accordo era stato trovato da qualche settimana, ma la firma arriverà venerdì. Il portiere – diventato papà da pochi giorni – tornerà nella Capitale per firmare fino al 2030. Stipendio da top player per lui che guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione. E nel contratto non c’è nessuna clausola rescissoria. Il prolungamento di Svilar era stata una richiesta di Gasperini che ora potrà contare su di lui anche per il prossimo anno. La passata stagione è stato premiato come miglior portiere della Serie A e la Roma ripartirà da lui. Dubbi, invece, sul secondo portiere: Gollini è in uscita. Può andare al Milan nello scambio con Sportiello ma ha offerte anche in Turchia e in Arabia Saudita.

IL RUOLO DI RANIERI – Decisivo Claudio Ranieri nel rinnovo del contratto di Svilar. Dopo la fine del campionato il rapporto tra il procuratore e Ghisolfi non era dei migliori, motivo per il quale l’accordo non era stato trovato. La Roma inizialmente aveva messo sul piatto un'offerta da 1,8 milioni di euro che era stata sempre ritenuta troppo bassa. Poi Ranieri è sceso in campo per ricucire il rapporto tra le parti e i Friedkin hanno deciso di alzare la proposta e accontentare l'ex Benfica. Il ritardo per il rinnovo di Svilar è stata una delle cause che ha portato all'addio di Ghisolfi.

LE SIRENE INGLESI – La Roma negli ultimi mesi ha respinto una serie di offerte per Svilar poiché la volontà del club è sempre stata quella di non venderlo. Ad aprile il Manchester City aveva chiesto informazioni poi è stato il turno di Chelsea e Manchester United. Dalla Germania si era parlato di un interessamento del Bayern Monaco. In Italia piaceva molto al Milan che però alla fine ha deciso di puntare di nuovo su Maignan.