Roma, tentazione Kessié: ma c'è un doppio ostacolo

Prima le cessioni entro il 30 giugno, poi il mercato in entrata. È questa la tabella di marcia di Frederic Massara che deve regalare almeno 4 colpi a Gian Piero Gasperini. Anche il centrocampo verrà rinforzato. Leandro Paredes è a un passo dall’addio e il ritorno al Boca Juniors si avvicina. L’ultima idea è quella di Frank Kessié. L’ivoriano attualmente si trova in Arabia Saudita all’Al-Ahli. Ha voglia di lasciare la Saudi Pro League, ma l’operazione è tutt’altro che semplice.

GLI OSTACOLI - Kessiéè un giocatore che piace tantissimo a Gasperini. Il tecnico giallorosso lo ha avuto a Bergamo e con lui è ‘esploso’ nel mondo del calcio. Conosce anche Massara con il quale ha lavorato negli anni al Milan, insieme hanno vinto lo Scudetto nel 2022. Formerebbe una coppia tutta muscoli e corsa con Manu Koné, ma ci sono diversi ostacoli. Il primo riguarda l’ingaggio del giocatore che sfiora i 14 milioni di euro netti all'anno. Una cifra assolutamente fuori portata per i giallorossi che devono rispettare i paletti delFair-Play Finanziario Uefa: le perdite economiche devono essere inferiori a 60 milioni nel triennio e il costo complessivo per la rosa (stipendi più ammortamenti) dovrà essere inferiore all’80% dei ricavi. Kessié dovrà necessariamente tagliarsi l’ingaggio. Un altro ostacolo è rappresentato dalla Coppa d’Africa. A dicembre la Roma perderà Ndicka e rischierebbe di non avere a disposizione per un mese anche il centrocampista.

IL RETROSCENA - Non è la prima volta che Frank Kessié viene accostato alla Roma. Nel 2017 i giallorossi avevano trovato l’accordo con l’Atalanta per regalare il centrocampista ad Eusebio Di Francesco. Ad un passo dalla fumata bianca l’ivoriano poi scelse il Milan. Cinque anni più tardi l’addio ai rossoneri per approdare al Barcellona dove però non è riuscito ad imporsi. Ora si trova all’Al-Ahli con una vecchia conoscenza della Capitale: Roger Ibanez.