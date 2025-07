Roma, tifoseria unita per Dybala. A Trigoria la scritta: "Paulo non si tocca"

Dybala infiamma il mercato della Roma, a cavallo di un torrido Ferragosto. L'Al Qadsiah fa sul serio per l'argentino che si è preso ancora del tempo per riflettere e rispondere. Intanto i tifosi giallorossi ci provano in tutti i modi a tenerlo. A Trigoria nella serata di ieri è comparso un messaggio chiaro: su uno dei muri che circonda il centro di allenamento della squadra di De Rossi campeggiava la scritta "Paulo non si vende".

LA SITUAZIONE - I destinatari sono altrettanti chiari: i dirigenti e la proprietà della Roma. L'ex Juve è troppo importante per il futuro del club e neanche avere già in casa il sostituto, Soulé, può essere accettabile per la tifoseria. Il messaggio è stato cancellato in breve tempo, come riporta il Corriere dello Sport, ma ci ha messo poco a far breccia nel cuore dei tifosi che non sono pronti a quanto pare a liberarsi dalla Joya.

LE CIFRE - Gli emissari dell’Arabia Saudita sono sbarcati a Roma con l'intento di tornare in patria insieme a Paulo che nicchia. Il suo agente Carlos Novel ha incontrato l'Al Qadsiah, il club ha autorizzato la trattativa, l'offerta è stata registrata ed è di quelle pesanti. Il giocatore però non avrebbe ancora deciso. Si parla di 60/65 milioni più bonus per tre anni e diversi benefit per lui e di 18 per la Roma, dopo che la clausola di 12 valida solo per l'estero è ormai scaduta. Insomma non c'è ancora un accordo ma la situazione è in evoluzione continua.

