Roma, Totti: "De Rossi tornerà prima o poi. Dybala e Svilar? Nessuno è incedibile"

Torna a parlare Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è intervenuto in occasione del World Legends Padel Tour e ha detto la sua sui giallorossi, sull'ex compagno di squadra ed ex allenatore del club, Daniele De Rossi. Interpellato anche sul mercato della squadra che si appresta ad avere Gasperini come nuovo mister, Totti non ha individuato giocatori incedibili e ha lodato le prestazione di Mile Svilar, annunciato protagonista della campagna estiva. Queste le sue parole.

DE ROSSI - “Avrei richiamato De Rossi alla Roma visto che ha ancora un contratto? Sono cose interne societarie. Spero che torni. Sicuramente farà esperienza, farà grandi cose e poi, un giorno, se la società vorrà, tornerà volentieri. Penso che Daniele sarà il primo ad accettare”.

INCEDIBILI ALLA ROMA - “Io penso che in questo momento nessuno è incedibile. Il calcio è cambiato e non c’è più la bandiera, ognuno va dove ‘ti porta il cuore’. Ormai il calcio è diventato così, lo prendiamo così come viene”.

SVILAR - “Io i forti li blinderei tutti, compreso Svilar, ma poi magari arriva una squadra più blasonata, con più soldi… è difficile mantenere un giocatore che non è tifoso della Roma e farlo restare”.