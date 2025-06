Roma: occhi su Emegha e Kalimuendo, per Krstovic spunta il Leeds e Lucca…

Oggi è il giorno del ritorno di Frederic Massara alla Roma al posto di Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo italiano è reduce da un'esperienza al Rennes, dove ha potuto conoscere bene Arnaud Kalimuendo. Il francese (classe 2002 ex PSG) è sotto contratto fino a giugno 2027 e nell'ultima stagione ha segnato 18 goal in 34 presenze.

In alternativa i giallorossi pensa a un altro attaccante che gioca in Ligue 1: l'olandese dello Strasburgo, Emanuel Emegha (classe 2003), sotto contratto fino a giugno 2028 e autore di 14 goal in 27 presenze nell'ultimo campionato.

Sul mercato interno la Roma monitora Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic. Il nazionale montenegrino del Lecce (classe 2000) è sotto contratto fino a giugno 2027 e nell'ultima stagione ha segnato 12 goal in 38 presenze. Su di lui si è inserito prepotentemente il club inglese del Leeds, che ha già pescato sul mercato della Serie A acquistando il difensore sloveno Jaka Bijol (classe 1999) per 22 milioni di euro dall'Udinese. Intanto il Lecce pensa all'attaccante portoghese Dany Mota Carvalho (classe 1997) del Monza, al centravanti spagnolo Kevin Carlos (classe 2001) del Basilea, al giovane italiano Francesco Camarda (classe 2008) del Milan e all'esterno offensivo della Lazio, Matteo Cancellieri (classe 2002 ex Verona, reduce da un prestito al Parma) cercato pure dal Cagliari.

L'Udinese ha già individuato il sostituto di Bijol nell'italiano Nicolò Bertola (classe 2003), in scadenza di contratto con lo Spezia. Lo stesso club friulano mette gli occhi sullo statunitense del Norwich, Josh Sargent (classe 2000 ex Werder Brema) per il dopo Lucca. Intanto per il dopo Krstovic il Lecce segue lo spagnolo di origine nigeriana Kevin Carlos (classe 2001) in forza agli svizzeri del Basilea, mentre per la difesa il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco porterebbe volentieri con sé dal Venezia l'indonesiano Jay Idzes (classe 2000), seguito pure dal Torino e dall'Udinese che pensa all'angolano Kalionda Gaspar (classe 1997) cercato anche dal Cagliari.