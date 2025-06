Roma, ufficiale il ritorno di Massara: firma fino al 2028

Mancava solo l’ufficialità per il ritorno di Frederic Massara in giallorosso ed è arrivata questo pomeriggio. L’ex Milan è il nuovo direttore sportivo, di seguito il comunicato ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica. Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!".

LA FIRMA – Massara ha firmato un contratto fino al 2028. Un triennale come per Gian Piero Gasperini. Il suo primo obiettivo è riuscire a chiudere una cessione entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Financial Fair Play. Paredes lascerà la Roma per 3,5 milioni di euro, ma non basta. Possono salutare Shomurodov che ha richieste in Turchia e Hermoso. Tra i big il più sacrificabile sarebbe Ndicka. Ma la Roma non accetta offerte inferiori ai 40 milioni. In stand by la cessione di Angeliño all’Al Hilal.

IL MERCATO IN ENTRATA – Dopo aver finalizzato una cessione, Massara potrà tuffarsi nel mercato in entrata. In difesa piace Lucumì che ha una clausola di 28 milioni di euro che scadrà il 10 luglio. Davanti occhi su Paixao, Anjorin e Ezzalzouli. A sinistra piace De Cuyper, sulla destra Wesley