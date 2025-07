Roma, ufficiale la cessione di Abraham al Besiktas: tutte le cifre

Ora è ufficiale: Tammy Abraham lascia l'Italia e la Roma, accasandosi al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto

Ora è ufficiale: Tammy Abraham riparte dalla Turchia, accasandosi al Besiktas. É arrivato il comunicato da parte della formazione militante nella Super Lig turca che conferma la piena riuscita dell’affare con la Roma. Ricordiamo le cifre dell’accordo: a seguito del ritorno dall’annata in prestito al Milan, l’attaccante inglese è stato ceduto sulla base di un’operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere 2 milioni di bonus garantiti.

Il centravanti ex Chelsea, classe 1997, reduce da un’annata al Milan, ha collezionato 45 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Nell’ultimo anno, ha realizzato 10 goal e 7 assist in 1757 minuti, contribuendo in modo determinante alla vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, grazie al goal decisivo messo a segno lo scorso gennaio nella finale in Arabia Saudita. Ora Abraham lascia così l’Italia.

IL COMUNICATO DEL BESIKTAS - "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il suo club, l'AS Roma SPA, e con il club stesso in merito al trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham.

La dichiarazione è stata inviata alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. è il seguente:

'È stato raggiunto un accordo con il Club e il calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham in merito al suo trasferimento.

Un corrispettivo netto di 2.000.000 di euro sarà pagato all'AS Roma SPA per la stagione 2025-2026. Inoltre, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, entrerà in vigore la clausola di cessione a titolo definitivo del calciatore e, a partire dalla stagione 2026-2027, saranno pagati all'AS Roma SPA 13.000.000 di euro in rate fino al 2030.

In base all'accordo, il calciatore riceverà un corrispettivo garantito di 6.000.000 di euro nella stagione calcistica 2025/2026, un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione calcistica 2026/2027 e un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione Stagione calcistica 2027/2028. La quota garantita di 7.000.000 di euro verrà pagata nella stagione calcistica 2028/2029'".

IL COMUNICATO DELLA ROMA - “L’AS Roma comunica di aver ceduto Tammy Abraham al Besiktas. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Arrivato nella Capitale nell'estate del 2021, l'attaccante inglese ha collezionato 120 presenze e 37 gol con la maglia giallorossa, contribuendo alla vittoria della Conference League nel 2022. Nell'ultima stagione, 2024-25, ha giocato in prestito nel Milan.

In bocca al lupo per il futuro, Tammy!”