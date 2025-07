Roma, ecco Salah-Eddine: l'incrocio con Dahl

La Roma cambia look in difesa. Dopo l'arrivo di Devyne Rensch dall'Ajax per la fascia destra, i dirigenti giallorossi hanno definito la trattativa con il Twente per un altro terzino olandese: Anass Salah-Eddine (classe 2002 ex Ajax) sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 8 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus.

Quest'ultimo gioca a sinistra, dove lo svedese Samuel Dahl è in partenza. Arrivato nello scorso mercato estivo dal Djurgarden per 4,3 milioni di euro, ora è passato ai portoghesi del Benfica: prestito oneroso a 600mila euro con opzione di acquisto a 10 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita.

Intanto la Roma ha ingaggiato il difensore centrale danese Victor Nelsson dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto e ha rifiutato un'offerta dal Fulham per il terzino turco Zeki Celik.