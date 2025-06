Romamania: Angelino uomo copertina, ma il miracolo è del profeta Ranieri

La Roma è grande, Ranieri è il suo profeta. Il tecnico di Testaccio ha preso una squadra in coma in avanzato stato di irreversibilità, l'ha rimessa in piedi e adesso la rilancia tra le grandi d'Europa.

La vittoria contro l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di finale di Europa League certifica il grande lavoro svolto da Ranieri e il suo staff, che hanno reso l'Olimpico un terreno inespugnabile. Anche per la miglior squadra della Liga per rendimento, alle spalle delle solite tre big pronte a spartirsi il podio.

L'uomo copertina di questa Roma è Angelino. Mai a segno in dodici mesi trascorsi in giallorosso e ora magicamente diventato il marcatore delle gare importanti: Eintracht, Napoli e appunto Athletic Bilbao. Tutti sotto la Curva Nord. Ma per andare a esultare sotto al cuore pulsante del tifo romanista ci sarà tempo.

Incredibile è pensare come una squadra in grado di giocare due gare stagionali con l'Athletic Bilbao e non perderne nemmeno una, sia stata in grado di dissipare punti preziosi in campionato contro Como, Cagliari, Monza, Verona.

Per quei due mesi da incubo che hanno quasi compromesso il quadro clinico della squadra ereditata da Ranieri, chiedere a Mister Juric. Sempre che sia ancora reperibile dal suo pre-pensionamento pagato dal Southampton.

Giovedì 13 il match di ritorno al San Mames. Un catino infuocato dal tifo basco e pronto a rappresentare il dodicesimo uomo a fianco dei ragazzi di Valverde.

Ma con quel signore in panchina, con i capelli bianchi e il sorriso furbetto di chi la sa sempre più lunga di tutti, la Roma ha una risorsa in più.