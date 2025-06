Ronaldo avverte il PSG: "La vera forza dell'Inter quelle facce contro il Barcellona. In finale l'esperienza conta"

Ronaldo il Fenomeno: "Inter, regalami la Champions". E avverte il Paris Saint-Germain: "In finale l'esperienza conta".

Mancano due giorni alla notte di Monaco di Baviera, ultimo atto della UEFA Champions League in cui PSG e Inter si giocano la possibilità di alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Quella che il Pallone d'Oro brasiliano non ha mai alzato in carriera e che ora sogna di vedere alzare da Lautaro Martinez e compagni.

Ronaldo ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale si è detto fiducioso e soprattutto entusiasta per quanto mostrato dai nerazzurri. Specie in occasione della sfida di ritorno con il Barcellona in semifinale: "L'ho vista in tv: è stata una meraviglia. E a casa del Pres (era a Milano per festeggiare gli 80 anni di Massimo Moratti, ndr), quel giorno, ne abbiamo parlato con gli ex compagni delle mie Inter, tutti dicevamo la stessa cosa: non si riusciva a staccare gli occhi da quello show. Sì, è stato uno show: da infarto per i tifosi, immagino, ma quasi da infarto anche per chi lo guardava e ha visto anche più di quanto si aspettava. Con gli spettacoli noiosi, dunque "non spettacoli", che spesso si è costretti ad assistere oggi, un'occasione per fare pace con il calcio. Ed è stato bello che ci abbiano regalato quelle due partite, perché anche l'andata era stata bellissima, due mie ex squadre".

LO SPETTACOLO HA PREMIATO L'INTER - "Quando ci si prende una finale di Champions League, è difficile che si possa dire con certezza che una squadra ha meritato più dell'altra di arrivarci. Sarebbe un po' come pretendere di fare un pronostico sulla finale essendo sicuri di essere nel giusto. Chi alla fine vince ha ragione, e infatti Flick ha fatto i complimenti all'Inter. Che quella sera una cosa in più rispetto al Barcellona l'ha avuta di sicuro e dovrà averla anche in finale: la capacità di restare attaccata alla partita, quasi con rabbia, fino alla fine. Bastava guardarli in faccia, gli interisti".

LA FACCIA RIMASTA PIU' IMPRESSA? - "Beh, gli occhi di Acerbi dopo aver segnato... Da ex attaccante scomodo essere marcato da lui? Più che altro si vede che lui intuisce prima quello che l'attaccante vuole fare: l'esperienza conta. E in una finale di Champions può contare ancora di più".

SOMMER O DONNARUMMA: CHI PEGGIO DA TROVARSI CONTRO? - "Bella lotta: Donnarumma è quel tipo di portiere che con il fisico non ti fa vedere la porta, ti toglie soluzioni di tiro. L'ho visto nelle due semifinali: è stato frustrante per l'Arsenal. Sommer è più imprevedibile: in una frazione di secondo è dove non immagini possa arrivare. Quella parata su Lamine Yamal nel finale è stata clamorosa. Ha presente la faccia del ragazzino? Diceva "Non ci credo". Le Champions si vincono anche così, per una parata in semifinale. O magari in finale: vedremo".

INTER SQUADRA PIU' NAVIGATA DEL PSG? - "L'esperienza non la fanno gli anni sulla carta d'identità, ma gli anni vissuti ad alti livelli: il Psg ha giocatori che hanno giocato tante partite, e importanti, almeno quanto quelli dell'Inter. Anche per questo, credo sarà una finale molto equilibrata. Spero anche bella, ma quello lo speriamo tutti".

GLI ATTACCANTI DEL PSG - "Chi temere di più? È sempre quello che arriva all'appuntamento nella condizione mentale migliore e credo che uno che ha segnato più di 30 gol come Dembélé veda questa partita come quella della consacrazione stagionale: la giocherà molto carico e leggero allo stesso tempo. Ma io stravedo per Barcola, uno di quei giocatori che prende la palla e dici: "E adesso vediamo cosa fa". E Kvaratskhelia lo conoscete meglio di me".

GLI ATTACCANTI DELL'INTER - "Nell'Inter non segnano solo Lautaro e Thuram, perché gioca in un modo diverso: è tutta la squadra ad "accompagnare" loro due. Certo, sapere di poter avere minuti di qualità anche da Taremi, e magari Arnautovic, sarebbe molto importante per Inzaghi. Di Lautaro mi hanno impressionato due cose: lo sguardo che aveva la sera di Inter-Barça, non stava bene eppure sembrava che volesse mangiare la partita. E immagino come a Monaco vorrà mangiare il pallone, visto che avrà recuperato anche fisicamente. Quella faccia me la aspetto anche da tutti gli altri interisti, da Barella in giù".

LA SECONDA COSA CHE HA COLPITO DI LAUTARO? - "Ho visto le sue foto di venerdì, sembrava davvero disperato per lo scudetto perso e un capitano sa trasformare la rabbia in qualcosa di positivo. E trascinare la squadra trasmettendo voglia di riscatto".

THURAM - "Non ho visto tutte le partite di quest'anno, solo le più importanti, ma mi è bastata l'ultima di Champions a San Siro: mi è sembrato l'attaccante che qualunque altro attaccante vorrebbe avere vicino. Io ho giocato contro suo padre, difensore incredibile: deve avergli trasmesso un po' della sua mentalità. Uno che gioca come Marcus mi avrebbe fatto fare un sacco di gol".

SCUDETTO PERSO O BUTTATO? - "Buttato è una brutta parola, anche poco rispettosa per il Napoli. È vero che l'Inter sulla carta era più forte del Napoli. Ma è vero anche che l'Inter è in finale di Champions per la seconda volta in tre anni: io non solo non l'ho vinta, ma non sono neanche mai arrivato in finale...".